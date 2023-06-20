Происшествия 20 июня 2023, 17:24 Сорванная ураганом крыша убила прохожего в Красноярском крае СК проводит проверку из-за гибели жителя Боготола под сорванной ураганом крышей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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Житель Боготола Красноярского края погиб из-за упавшей крыши, которую сорвал ураган. Следователи по данному факту проводят проверку. Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК РФ по региону.

«Боготольским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту гибели 38-летнего жителя Боготола в результате травмирования фрагментом крыши», — уточнили в ведомстве.

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По предварительной информации, ураганный ветер сорвал фрагмент крыши с многоквартирного дома. Оторвавшаяся конструкция рухнула на случайного прохожего. Мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице. Следственно-оперативная группа провела проверку на месте происшествия

В начале июня сильные ливни и ураганный ветер накрыли Владивосток. Меньше чем за 24 часа в городе выпала половина месячной нормы осадков. Мощный ветер сносил стенды. Городские власти ввели режим повышенной готовности, писал RT.