20 июня 2023, 17:24
Сорванная ураганом крыша убила прохожего в Красноярском крае
СК проводит проверку из-за гибели жителя Боготола под сорванной ураганом крышей
Житель Боготола Красноярского края погиб из-за упавшей крыши, которую сорвал ураган. Следователи по данному факту проводят проверку. Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК РФ по региону.
«Боготольским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту гибели 38-летнего жителя Боготола в результате травмирования фрагментом крыши», — уточнили в ведомстве.
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По предварительной информации, ураганный ветер сорвал фрагмент крыши с многоквартирного дома. Оторвавшаяся конструкция рухнула на случайного прохожего. Мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице. Следственно-оперативная группа провела проверку на месте происшествия
В начале июня сильные ливни и ураганный ветер накрыли Владивосток. Меньше чем за 24 часа в городе выпала половина месячной нормы осадков. Мощный ветер сносил стенды. Городские власти ввели режим повышенной готовности, писал RT.
Ураган
Следственный комитет России
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