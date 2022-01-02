Сорок человек эвакуировали из горящего дома в Свердловской области

В Свердловской области произошел пожар в жилом доме. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Два человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУМЧС.

Пожар произошел в городе Сухой Лог. Огонь охватил чердачное помещение и четыре квартиры в трехэтажном многоквартирном здании. Тушение осложняется наличием деревянных перекрытий и пустот между ними.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар локализован.

Из горящего дома эвкуированы 40 человек. Сообщается о двух пострадавших. Они госпитализированы в медицинское учреждение с симптомами легкого отравления.

Эвакуированных граждан направили в пункт временного размещения, он развернут в местной школе.

В тушении пожара участвуют 50 представителей личного состава и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Иркутске из-за использования пиротехники. Спасатели эвакуировали из дома 53 человека. Самостоятельно покинули здание еще 20 человек. Пункт временного размещения развернули в ближайшей школе.

Пожарные локализовали возгорание на площади 60 квадратных метров, а затем все потушили.