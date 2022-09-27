Соревнования по бегу в Карачаево-Черкесской Республике обернулись смертью для двух человек | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Соревнования по бегу в Карачаево-Черкесской Республике обернулись смертью для двух человек

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В Карачаево-Черкесской Республике во время участий в соревнованиях по горному бегу погибли два человека. Об этом написал ТАСС.

Известно, что причиной гибели стало переохлаждение. Во время бега два человека потеряли сознание, сообщило ИА НСН.

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Один погибший родом из Ленинградской области, а другой — из Свердловской.

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