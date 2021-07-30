В Казани задержали Кирилла Доронина. Он является одним из основателей финансовой пирамиды Finiko.

О задержании Доронина сообщило ИА «Татар-информ». В декабре 2020 года против организаторов пирамиды Finiko в Татарстане завели уголовное дело. Тогда прокуратура узнала, что компания не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера.

Доронин создал Finiko в 2019 году. Вкладчикам обещали до 25% прибыли в месяц. Но в итоге людям перестали выплачивать деньги.

Создатель пирамиды утверждал, что на них якобы работают сотни трейдеров, которые инвестируют в бумаги с высокой доходностью. Клиентам Finiko предлагались и другие услуги. Например, закрытие просроченного кредита. Нужно было перевести 35% от суммы долга на счет компании, а та за счет дохода от такого взноса обещала погасить кредит за несколько месяцев.

Независимый финансовый эксперт Наталья Смирнова ранее объяснила «360», почему люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды. По ее мнению, причины кроются в жадности, безграмотности, а также вере в чудеса.