Происшествия 01 февраля 2023, 10:38 Сообщников украинских неонацистов задержали за подготовку терактов на Урале ФСБ сообщила о задержании трех россиян, готовивших теракты на ж/д в Свердловской области

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Трех россиян, готовивших теракты на железной дороге за вознаграждение от украинских неонацистов, задержали в Свердловской области. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, задержанные причастны к подготовке и совершению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры в этом регионе. Установлено, что подозреваемые действовали по заданию украинских неонацистов, которые обещали им денежное вознаграждение, подчеркнули в ФСБ.

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Во время обысков в квартирах задержанных нашли орудия преступлений и символику украинского националистического вооруженного формирования, средства связи, а также данные со схемами расположения объектов Свердловской железной дороги.

Накануне глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что на территории России действуют диверсанты, которые занимаются подготовкой преступлений и вербовкой россиян.