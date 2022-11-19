Происшествия 19 ноября 2022, 13:58 Врачи рассказали о тяжелом состоянии пенсионерки после взрыва на Сахалине Замглавврача Тымовской ЦРБ Темникова: у пострадавшей при взрыве женщины тяжелое состояние "ВКонтакте"

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Пострадавшая в результате взрыва дома на Сахалине пенсионерка находится в тяжелом состоянии. Об этом заявила заместитель главного врача Тымовской ЦРБ Светлана Темникова, передал канал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

У женщины осколочные переломы обеих костей голени правой ноги, множественные раны левой голени, лица, кистей и травма глаза.

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«Бортом санавиации ее транспортировали в областную сахалинскую больницу», — добавила Темникова.

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Также пострадавший при разборе завала пожарный с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести проходит лечение в отделении хирургии.

Взрыв дома в Тымовском произошел примерно в 05:00 по московскому времени. Он попал на видео. Вероятная причина произошедшего — 20-литровый газовый баллон, подключенный к плите для готовки. Следователи возбудили уголовное дело. Накануне в том районе сильно пахло газом, но никто не обратился в экстренные службы.

На место отправили вертолет МЧС Ми-8 и дополнительную группу спасателей. Губернатор региона сообщил о восьми погибших, четверо из них — дети.