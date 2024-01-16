16 января 2024, 15:58
Сообщениями о нападениях банды подростков на прохожих в Белгороде заинтересовалась полиция
МВД Белгорода начало проверку сообщений о нападениях подростков на прохожих
Сотрудники полиции в Белгороде начали проверку после появления публикаций о банде молодых людей, которые нападают на прохожих на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве уточнили, что выявили материалы о противоправных действиях подростков, во время мониторинга в Сети. Предположительно, нарушения эти молодые люди совершали на улицах Белгорода.
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«Информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время УМВД по Белгороду проводится проверка», — указали в пресс-службе.
Правоохранители устанавливают личности подростков, попавших на видео, и все обстоятельства произошедшего.
Как уточнило местное издание Бел.Ру, видео с избиением людей подростками появились в одном из каналов в Telegram. Причем автор этого канала уже успел удалить некоторые ролики.
Драки
Полиция
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