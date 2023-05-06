Происшествия 06 мая 2023, 12:43 Сообщения СМИ о состоянии Прилепина после взрыва автомобиля оказались противоречивыми NN: писатель Прилепин не пострадал при взрыве автомобиля РИА «Новости»

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Писатель Захар Прилепин не пострадал при взрыве автомобиля либо пострадал незначительно, следует из сообщения портала NN, который сослался на его пресс-секретаря. В то же время другие нижегородские паблики пишут, что он в тяжелом состоянии и потребовалась госпитализация.

«Пресс-секретарь Захара Прилепина рассказал, что писатель в порядке», — написал NN.

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Источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что писатель, напротив, тяжело ранен. Brief со ссылкой на местные паблики также информировал о тяжелом состоянии и госпитализации Прилепина.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвали в Нижнем Новгороде сегодня. Незадолго до взрыва из машины высадили его дочь. СМИ пишут, что погиб помощник Прилепина. Другой помощник писателя, Дмитрий Кузнецов, ранее подтвердил «360», что писатель выжил.

Telegram-канал SHOT отметил, что Прилепин ехал к родственникам и в момент взрыва находился на заднем сиденье. Взрывчатка сработала под днищем иномарки.