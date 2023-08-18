Происшествия 18 августа 2023, 13:12 Сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком Крючков назвал СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту интернет-атакой Украины РИА «Новости»

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Крымские номера телефонов подверглись украинской интернет-атаке. Жителям полуострова начали приходить сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Все СМС оказались фейком. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам», — призвал он.

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За два дня до этого, 16 августа, российские силы сбили беспилотник ВСУ над Крымом. Дрон предназначался для совершения очередного теракта.

В тот же день СБУ обнародовала кадры атаки на Крымский мост беспилотниками ВСУ, которая произошла в июле. После удара автомобильная часть объекта получила повреждения. В результате произошедшего погибла семейная пара, которая ехала в одном из автомобилей. Их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения. СК России возбудил уголовное дело о теракте.