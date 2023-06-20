Эксклюзив 20 июня 2023, 11:23 Сообщения о стрельбе в банке в Химках оказались фейком Источник «360»: в отделении банка в Химках взорвались петарды, сообщения о стрельбе — фейк

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В отделении одного из банков на улице Московская в Химках произошло ЧП с петардами. По предварительным данным, в помещении забросили несколько пиротехнических устройств, сообщил источник «360».

В соцсетях утром 20 июня успели опубликовать данные, что в отделении банка якобы произошла стрельба. Это данные — фейк, подчеркнул собеседник «360». Вероятно, звуки сработавших петард напомнили звуки выстрелов. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

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В прокуратуре Московской области подтвердили информацию о ЧП в отделении банка. По данным надзорного ведомства, в помещении подбросили коробку с фейерверком. Это сделал 19-летний москвич.

Свои действия он объяснил тем, что хотел избавиться от звонков телефонных мошенников. По факту случившегося продолжается проверка.