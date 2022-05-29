Сообщения о проникновении в Белгородскую область диверсантов с Украины опровергли

Сообщения о проникновении в Россию группы диверсантов с Украины появились в паблике Института пограничной службы Белоруссии во «ВКонтакте». Авторы сообщений сослались на пограничную службу Белгородской области. О том, почему это вброс и кто за ним стоит, рассказали администраторы Telegram-канала «Война с фейками».

Страницу белорусского института взломали. Об этом свидетельствует карикатура, на которой бойцы СБУ угрожают расправой пограничникам. Это типичная выходка украинских хакеров.

Кроме того, официальное ведомство не может ссылаться на «надежные источники» при публикации важной информации.

«Никакой „пограничной службы Белгородской области“ не существует: есть Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Оно не сообщало об инцидентах с проникновением диверсантов», — подчеркнули авторы «Войны с фейками».

Они напомнили, что неоднократно опровергали подобные вбросы со стороны украинских диверсионных групп, которые преследуют только одну цель: посеять панику среди жителей южных регионов России.