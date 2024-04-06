Происшествия 06 апреля 2024, 10:58 Сообщения о полном разрушении дамбы в Орске назвали фейком Правительство Оренбургской области опровергло слухи о разрушении дамбы в Орске Пресс-служба МЧС

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Дамба на реке Урале в Орске повреждена частично. Информация о ее полном разрушении оказалась ложной, сообщили РИА «Новости» в правительстве Оренбургской области.

«Речь идет о дамбе протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия», — процитировало агентство собеседника в правительстве региона.

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По словам мэра Орска Василия Козупицы, к утру 6 апреля уровень воды в реке Урале превысил критическую отметку в семь метров и достиг 9,27 метра. Он указал на ухудшение ситуации, уточнив, что вода выходит на поверхность.

ЧП в Орске произошло 5 апреля. В районе улицы Оренбургской прорвало противозащитную дамбу. Более двух с половиной тысяч домов оказались под водой, а также подтопило еще около семи тысяч приусадебных участков.