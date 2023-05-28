Происшествия 28 мая 2023, 17:06 Сообщения о неизвестном беспилотнике под Петербургом не подтвердили Пресс-служба ЗВО не подтвердила информацию о неизвестном БПЛА в Ленобласти РИА «Новости»

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Пресс-служба Западного военного округа не подтвердила распространившуюся в СМИ информацию о якобы появлении неизвестного беспилотного летательного аппарата в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не подтверждаем данную информацию», — отметили в пресс-службе округа.

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Утром в воскресенье, 28 мая, Telegram-канал Shot написал, что накануне в небе рядом с Санкт-Петербургом появился неизвестный беспилотник. Он перемещался на высоте около двух километров рядом с населенным пунктом Сосновый Бор.

Власти Ленинградской области с 7 мая ввели запрет на использование беспилотников. Указ продолжит действовать до отмены уровня базовой готовности, который в октябре 2022 года ввел президент России Владимир Путин.

Утром 28 мая стало известно, что украинские беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.