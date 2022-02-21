Сообщения о минировании проверяют в Улан-Удэ

В столицу Бурятии поступили сообщения о «минировании» некоторых учебных заведений. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.

«Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня», — цитирует инсайдера RT.

По предварительной информации, эти сообщения носят фейковый характер. В ведомстве добавили что сотрудники экстренных служб в любом случае выезжают на такие сообщения. Отмечается, что обследованием учебных заведений занялись группы разминирования.