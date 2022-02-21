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    21 февраля 2022, 14:57

    Сообщения о минировании проверяют в Улан-Удэ

    Артур Блянихов

    В столицу Бурятии поступили сообщения о «минировании» некоторых учебных заведений. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.

    «Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня», — цитирует инсайдера RT.

    По предварительной информации, эти сообщения носят фейковый характер. В ведомстве добавили что сотрудники экстренных служб в любом случае выезжают на такие сообщения. Отмечается, что обследованием учебных заведений занялись группы разминирования.