21 февраля 2022, 14:57
Сообщения о минировании проверяют в Улан-Удэ
В столицу Бурятии поступили сообщения о «минировании» некоторых учебных заведений. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.
«Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня», — цитирует инсайдера RT.
По предварительной информации, эти сообщения носят фейковый характер. В ведомстве добавили что сотрудники экстренных служб в любом случае выезжают на такие сообщения. Отмечается, что обследованием учебных заведений занялись группы разминирования.