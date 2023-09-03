Происшествия 03 сентября 2023, 02:02 Сообщения о «минировании» Киевского вокзала в Москве оказались ложными ТАСС: сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала в Москве оказалось ложным РИА «Новости»

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Специалисты проверили территорию Киевского вокзала в Москве после сообщения об угрозе взрыва, взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что специалисты уже завершили проверку столичного вокзала.

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«Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация об угрозе взрыва ложная», — сказал представитель столичных экстренных служб.

В ночь на 3 сентября СМИ сообщили о поступившем сообщении об угрозе взрыва Киевского вокзала в Москве. После поступившего сообщения спасатели в целях безопасности начали эвакуацию людей с территории вокзала.

Как указали в экстренных службах, на месте работали специалисты. Они оперативно приступили к проверки информации о «минировании».