Эксклюзив 21 ноября 2022, 14:37 Сообщение с угрозой минирования поступило в Лефортовский суд Источник «360»: неизвестные угрожали взорвать Лефортовский суд РИА «Новости»

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Лефортовский суд Москвы получил угрозу взорвать все столичные суды. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Киберпреступники в письме назвали себя нацистами, которые объявляют войну все российским органам власти. Также они угрожали евреям и капиталистам.

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Неизвестные заявили, что взорвут все московские суды, если не получат 100 тысяч рублей. Такое же сообщение получили и представители Бутырского суда.

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Ранее 21 ноября сообщение о минировании поступило в ЦУМ. Автор письма заявил, что якобы получил от Службы безопасности Украины пять тысяч долларов за это. Мужчина утверждал, что бомба взорвется вечером в понедельник. Свой поступок он объяснил поддержкой Вооруженных сил Украины.