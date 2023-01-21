Эксклюзив 21 января 2023, 17:56 Сообщение об угрозе из-за наледи в Шереметьевском тоннеле проверят в Москве Источник «360»: в Москве проверяют сообщение об угрозе наледи в Шереметьевском тоннеле РИА «Новости»

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Сообщение об угрозе из-за наледи в Шереметьевском тоннеле поступило в экстренные службы Москвы, сообщил источник «360». По предварительным данным, в его конструкции якобы заметили трещины.

Официально информацию о ЧП с транспортной развязкой на пересечении Третьего транспортного кольца и Шереметьевской улицы пока не подтвердили.

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Источник отметил, что опасения вызвали и огромные сосульки в тоннеле. При проверке выяснилось, что угрозы обрушения конструкции развязки нет, опасения вызывала наледь. На место вызвали коммунальные службы.

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