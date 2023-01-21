21 января 2023, 17:56
Сообщение об угрозе из-за наледи в Шереметьевском тоннеле проверят в Москве
Источник «360»: в Москве проверяют сообщение об угрозе наледи в Шереметьевском тоннеле
Сообщение об угрозе из-за наледи в Шереметьевском тоннеле поступило в экстренные службы Москвы, сообщил источник «360». По предварительным данным, в его конструкции якобы заметили трещины.
Официально информацию о ЧП с транспортной развязкой на пересечении Третьего транспортного кольца и Шереметьевской улицы пока не подтвердили.
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Источник отметил, что опасения вызвали и огромные сосульки в тоннеле. При проверке выяснилось, что угрозы обрушения конструкции развязки нет, опасения вызывала наледь. На место вызвали коммунальные службы.
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