19 февраля 2021, 11:50
Сообщение о задымлении в Большом театре поступило к пожарным
Пожарные проверяют сигнал о задымлении в Большом театре. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Источник рассказал, что в театре сработала система газового тушения. По предварительным данным, она активизировалась при применении сценического дыма. Происходило это во время репетиции или спектакля, неизвестно.
В ГУ МЧС по Москве «360» заявили, что у них нет пока никакой подтвержденной информации.
«Якобы задымление, внешних [признаков] нет», — сказал представитель ведомства.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Они проводят разведку. Возгорания не обнаружено.
В пресс-службе Большого театра заявили в комментарии РИА «Новости», что система пожаротушения сработала без видимых причин.