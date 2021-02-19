Сообщение о задымлении в Большом театре поступило к пожарным

Пожарные проверяют сигнал о задымлении в Большом театре. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Источник рассказал, что в театре сработала система газового тушения. По предварительным данным, она активизировалась при применении сценического дыма. Происходило это во время репетиции или спектакля, неизвестно.

В ГУ МЧС по Москве «360» заявили, что у них нет пока никакой подтвержденной информации.

«Якобы задымление, внешних [признаков] нет», — сказал представитель ведомства.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Они проводят разведку. Возгорания не обнаружено.

В пресс-службе Большого театра заявили в комментарии РИА «Новости», что система пожаротушения сработала без видимых причин.