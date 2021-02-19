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    19 февраля 2021, 11:50

    Сообщение о задымлении в Большом театре поступило к пожарным

    Алла Морген, Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Пожарные проверяют сигнал о задымлении в Большом театре. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Сообщение о задымлении в Большом театре поступило к пожарным

    Источник рассказал, что в театре сработала система газового тушения. По предварительным данным, она активизировалась при применении сценического дыма. Происходило это во время репетиции или спектакля, неизвестно.

    В ГУ МЧС по Москве «360» заявили, что у них нет пока никакой подтвержденной информации.

    «Якобы задымление, внешних [признаков] нет», — сказал представитель ведомства.

    На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Они проводят разведку. Возгорания не обнаружено.

    В пресс-службе Большого театра заявили в комментарии РИА «Новости», что система пожаротушения сработала без видимых причин.