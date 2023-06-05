05 июня 2023, 13:54
Сообщение о военном положении в Белгородской области оказалось фейком
Оперштаб Белгородской области опроверг сообщение о военном положении в регионе
Информация о введении военного положения в Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб.
«Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк», — указали в публикации.
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В интернете распространили видео, на котором якобы транслируют сигнал взломанной радиостанции. В этом сообщении утверждали, что боевики ВСУ будто бы вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, отметили в оперативном штабе. В фейке сообщили, что в указанных регионах вводят военное положение и всеобщую мобилизацию, а местных жителей эвакуируют.
Видео активно распространяли в Воронежской области. Региональные власти тоже выпустили опровержение.
В оперативном штабе пояснили, что цель фейкового сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.
«В случае ЧС вся оперативная информация будет оперативно размещена в аккаунтах оперштаба и в других официальных источниках», — подчеркнули в штабе.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы очередной попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области. Региональный оперштаб назвал подобные сообщения фейками.
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