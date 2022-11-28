Происшествия 28 ноября 2022, 13:48 Сообщение о минировании получили пять школ в Кисловодске

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В администрации Кисловодска сообщили об эвакуации детей и сотрудников сразу пяти образовательных учреждений. Все они получили сообщения о минировании. Об этом написала «Политика сегодня».

По словам главы города Евгения Моисеева, на местах работают кинологи.

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«Поступили сообщения о минировании музыкальной школы им. В. И. Сафонова и общеобразовательных школ № 4, 8, 9, 16», — говорится в сообщении.

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