Сом напал на ребенка во время рыбалки в США

Ребенок из США получил серьезные травмы в результате атаки сома. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Bay News.

Ситуация произошла в городе Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, когда семья рыбачила. Сом воткнул мальчику в грудь шип. Глубина ранения составила почти четыре сантиметра. Мать ребенка доставила его в медицинское учреждение. От полученной травмы он начал задыхаться. В организм пострадавшего могли попасть токсины, так как некоторые сомы могут быть ядовитыми. Мальчика привезли в больницу города Тампа. Его состояние улучшается.