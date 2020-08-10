Соловьев прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии
Вместе с ними в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. По словам задержанных, в их отношении белорусские представители правопорядка применяли насилие.
Соловьев заявил, что в настоящий момент ситуация находится под контролем. Дипломаты предпринимают все необходимые действия, пишет Daily Storm.
«Мы вчера сделали заявление по журналистам „Дождя“, и они уже вернулись в Россию. Про других мы тоже знаем, изучаем ситуацию и при необходимости сделаем заявление. Мы держим руку на пульсе», — заявил он.
В ночь на 10 августа корреспондентов издания задержали в ходе освещения несанкционированных акций протеста в Минске. Они начали проводиться после объявления предварительных результатов выборов президента Белоруссии, согласно которым лидирует Александр Лукашенко.