Женщина умерла от перегрева на солнце в Приморье

На даче возле города Артема Приморского женщина перегрелась на солнце. Тепловой удар оказался смертельным. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Родственники отвезли женщину в травмпункт. Там ей снова стало плохо. Сотрудники травмпункта и бригада скорой помощи пытались реанимировать женщину в течение получаса, но спасти ее не удалось.

Этим летом в Приморье стоит аномальная жара. Во Владивостоке в июле температура воздуха превысила 33 градуса, чего не было 50 лет.