09 января 2024, 18:06
Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток
Петербургский суд арестовал солиста «Щенков» Моисеева за хулиганство на 10 суток
Калининский районный суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — указано в заявлении.
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Певца привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».
Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым — половой орган прикрывал носок. Музыканта задержали, когда он планировал уехать из России в Казахстан. Моисеев заявил, что сожалеет о своем поступке, и в оправдание добавил, что все произошло нечаянно. Генеральная прокуратура собиралась проверить солиста «Щенков» на пропаганду ЛГБТ*.
Ранее рэпера Николая Васильева оштрафовали и арестовали на 15 суток за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, где он появился в одном носке. Депутат Виталий Милонов призвал запретить публичную наготу после таких выходок.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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