Происшествия 09 января 2024, 18:06 Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток Петербургский суд арестовал солиста «Щенков» Моисеева за хулиганство на 10 суток Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Калининский районный суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — указано в заявлении.

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Певца привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым — половой орган прикрывал носок. Музыканта задержали, когда он планировал уехать из России в Казахстан. Моисеев заявил, что сожалеет о своем поступке, и в оправдание добавил, что все произошло нечаянно. Генеральная прокуратура собиралась проверить солиста «Щенков» на пропаганду ЛГБТ*.

Ранее рэпера Николая Васильева оштрафовали и арестовали на 15 суток за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, где он появился в одном носке. Депутат Виталий Милонов призвал запретить публичную наготу после таких выходок.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.