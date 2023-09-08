Происшествия 08 сентября 2023, 06:41 Солдаты-добровольцы сбили в зоне СВО чешский дрон за полмиллиона евро Бойцы отряда «Барс-10» сбили чешский дрон Primoco One за 550 тысяч евро РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Херсонской области над территорией бывшего Каховского водохранилища сбили беспилотник Primoco One чешского производства, которым пользовались украинские войска. Он стоил около полумиллиона евро, сообщил РИА «Новости» командир добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Сатурн.

С поста воздушного наблюдения подали сигнал — из города Запорожье к Энергодару запустили легкомоторный самолет. Солдаты засекли его и сбили из переносной зенитно-ракетной установки. БПЛА упал на территории высохшего Каховского водохранилища.

Реклама

За самолет приняли чешский дрон Primoco One стоимостью 550 тысяч евро, который презентовали в 2020 году. Его основная задача — разведка, но разработчики снабдили БПЛА точками для установки полезной нагрузки.

«Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать. Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться», — сказал военнослужащий.

Бойцы собрали все обломки, в том числе двигатель, и передали на изучение.

В Сирии американский беспилотник MQ-9 приблизился на опасное расстояние к российскому самолету Ан-30. США обвинили в нарушении протоколов деэскалации.