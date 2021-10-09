Солдаты-дагестанцы жестоко избили сослуживца в Хабаровском крае. Видео

В воинской части в Хабаровском крае солдаты-дагестанцы жестко избили своего сослуживца. Видео избиения попало в распоряжение «360». Военная прокуратура начала проверку.

«Военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

На кадрах видно, как двое молодых людей избивают третьего. Слышно, как человек, который все это снимает, называет участников избиения Исмаилом и Шамилем. По предварительным данным, пострадавшего зовут Ислам.

По всей видимости, между солдатами произошел конфликт. Они требовали сделать что-то с телефоном. Парни сильно избивали сослуживца, беспрерывно нанося ему удары ногами и руками. Все это время пострадавший лежал на полу, прикрывшись руками. Несколько раз солдату давали возможность встать, но потом опять били. Видео заканчивается тем, что один из злоумышленников начал нюхать неизвестный порошок белого цвета. Что конкретно случилось, пока не уточняется.