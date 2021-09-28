Солдата с оружием стали искать на Урале после учений

В лесу рядом с воинской частью на Урале пропал 20-летний солдат. У него есть оружие, но нет боеприпасов. Об этом со ссылкой на Центральный военный округ сообщило РИА «Новости».

«По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился», — говорится в сообщении.

В ЦВО отметили, что у военнослужащего при себе есть оружие, но нет боеприпасов. Поиски солдата ведет командование екатеринбургского гарнизона вместе с полицией.

Ранее «Газета.ru» сообщала о поисках военнослужащего, который потерялся в лесу в Кировской области. Его искали несколько дней. По словам молодого человека, он шел с дежурства в расположение воинской части и заблудился.