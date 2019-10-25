  • Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае

    25 октября 2019, 15:13

    Екатерина Керсипова, Нина Петлинова

    Солдат убил выстрелами восемь человек в военной части в Забайкальском крае. Об этом сообщило Минобороны России.

    «В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — процитировал Минобороны «Интерфакс».

    В ведомстве пояснили, что стрелком оказался военнослужащий ремонтно-технической базы под Читой. Огонь по своим сослуживцам он открыл из личного табельного оружия. Нападавшего удалось задержать, сейчас выясняются мотивы его поступка.

    Пострадавшие госпитализированы в военный госпиталь с ранениями различной степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

    На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра Андреем Картаполовым.