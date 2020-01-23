Солдат-срочник умер в московской части Росгвардии

Днем в четверг, 23 января, в войсковой части Росгвардии нашли труп 20-летнего солдата-«срочника». В Росгвардии уже начали проверку.

Все обстоятельства смерти молодого человека еще выясняются, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Труп солдата был найден в туалете части. Пока известно лишь, что «срочник» мог умереть от удушья.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили проверять с помощью детектора лжи сотрудников Росгвардии для того, чтобы усилить внутреннюю безопасность. Правительство поддержало законопроект.