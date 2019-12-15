Солдат-срочник попал под уголовное дело за секс с несовершеннолетней

По версии следствия, все произошло летом этого года. Секс проходил по взаимному согласию и без применения насилия. Девочка смогла сообщить правоохранителям только имя молодого человека.

В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что фигурант дела проходит срочную военную службу в Москве.

На период следствия подозреваемому избрали в качестве меры пресечения: наблюдение командования воинской части.

Уголовное дело завели по части три статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет».

В ведомстве напомнили, что уголовная ответственности предусмотрена за секс с лицами, которым еще не исполнилось 16 лет. Даже если все происходило по взаимному согласию. Норма защищает несовершеннолетних от негативных последствий, которые могут нанести их здоровью и нравственному развитию преждевременная половая жизнь.