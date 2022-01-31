Солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием в Подмосковье

В Подмосковье погиб солдат в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По данным ведомства, утром в понедельник, 31 января, контрактник нарушил правила обращения с оружием и непроизвольно выстрелил. Смертельное ранение получил находящийся рядом срочник. Все произошло в комнате хранения оружия.

«На месте работает комиссия для установления всех причин и обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

В проверке принимает участие командование воинской части вместе с правоохранительными органами.