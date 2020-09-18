18 сентября 2020, 18:54
Солдат нечаянно застрелил сослуживца на Урале
Военнослужащий-контрактник случайно выстрелил в другого солдата в Свердловской области. Раненого быстро доставили в госпиталь, но спасти его не удалось. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впередистоящего военнослужащего-контрактника», — рассказали агентству в пресс-службе.
Раненого оперативно доставили в больницу, врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось. Командование Еланского гарнизона вместе с полицией начало проверять все обстоятельства ЧП.