Солдат нечаянно застрелил сослуживца на Урале

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впередистоящего военнослужащего-контрактника», — рассказали агентству в пресс-службе.

Раненого оперативно доставили в больницу, врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось. Командование Еланского гарнизона вместе с полицией начало проверять все обстоятельства ЧП.