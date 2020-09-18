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    18 сентября 2020, 18:54

    Солдат нечаянно застрелил сослуживца на Урале

    Андрей Иванов

    Военнослужащий-контрактник случайно выстрелил в другого солдата в Свердловской области. Раненого быстро доставили в госпиталь, но спасти его не удалось. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
    Солдат нечаянно застрелил сослуживца на Урале

    «По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впередистоящего военнослужащего-контрактника», — рассказали агентству в пресс-службе.

    Раненого оперативно доставили в больницу, врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось. Командование Еланского гарнизона вместе с полицией начало проверять все обстоятельства ЧП.

    Новости SMI.FM