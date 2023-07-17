Происшествия 17 июля 2023, 14:12 Сокращение комендантского часа в новых регионах допустили после теракта на Крымском мосту Глава Крыма Аксенов допустил возможное сокращение комендантского часа в новых регионах РИА «Новости»

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Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки, заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Также он не исключил возможность сокращения комендантского часа в новых регионах. Видеообращение появилось в официальном Telegram-канале Аксенова.

Вместе с Сальдо они определили меры для урегулирования ситуации в связи с терактом, также обсудили алгоритмы для облегчения пути автомобилистам, которые следуют по альтернативному маршруту через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Была на повестке и работа пропускных пунктов на границе между регионами.

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«Информация о наличии пунктов отдыха и питания, заправок будет актуализирована в ближайшее время», — подчеркнул глава Крыма.

Кроме того, Аксенов указал на возможное сокращения комендантского часа на территории новых регионов. В случае возникновения дорожных заторов, по его словам, будут оперативно создавать условия для комфортного ожидания.

«Под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина работает оперативный штаб», — заключил он.