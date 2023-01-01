01 января 2023, 16:01
Союзные силы за сутки поразили свыше 150 единиц живой силы ВСУ в ЛНР
Минобороны: за сутки ВСУ лишились 150 солдат на территории ЛНР
Российские артиллеристы за сутки уничтожили свыше 130 единиц живой силы ВСУ на территории ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — рассказал он.
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По его словам, также ВСУ лишились бронетранспортера и двух пикапов. Это произошло в ходе боестолкновений на Краснолиманском направлении. Там артиллерийские подразделения союзных сил поразили пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также под удар попала 111-я бригада теробороны Украины.
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Эти боестолкновения велись около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка ЛНР. Также часть сражений прошла возле Серебрянского лесничества.
Ранее представители ДНР в СЦКК сообщали, что за истекшие сутки украинская армия на территории республики потеряла более 30 единиц живой силы.
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