Происшествия 01 января 2023, 16:01 Союзные силы за сутки поразили свыше 150 единиц живой силы ВСУ в ЛНР Минобороны: за сутки ВСУ лишились 150 солдат на территории ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские артиллеристы за сутки уничтожили свыше 130 единиц живой силы ВСУ на территории ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — рассказал он.

Реклама

По его словам, также ВСУ лишились бронетранспортера и двух пикапов. Это произошло в ходе боестолкновений на Краснолиманском направлении. Там артиллерийские подразделения союзных сил поразили пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также под удар попала 111-я бригада теробороны Украины.

Реклама

Эти боестолкновения велись около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка ЛНР. Также часть сражений прошла возле Серебрянского лесничества.

Ранее представители ДНР в СЦКК сообщали, что за истекшие сутки украинская армия на территории республики потеряла более 30 единиц живой силы.