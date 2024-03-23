Происшествия 23 марта 2024, 18:59 Союз торговых центров оценил ущерб Crocus City Hall СТЦ: ущерб Crocus City Hall может превысить 11 миллиардов рублей

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Ущерб, нанесенный концертному залу Crocus City Hall в результате теракта, может превысить 11 миллиардов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.

«Не менее 200 тысяч рублей за один квадратный метр, скорее всего — ближе к 250-300 тысячам рублей», — отметил эксперт.

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Таким образом, при площади помещения в 30 тысяч «квадратов» сумма ущерба составит 9,5-11,4 миллиарда рублей. Crocus City Hall был одним из лучших и прекрасно оборудованных концертных залов в Москве, добавил Манасян.

По его словам, восстановление потребуется и пострадавшей технике. Большую часть утраченного имущества не поставляют в Россию из-за санкций. Оборудование придется завозить по параллельному импорту или заменять на технику других производителей.

Спасатели разобрали около 63 кубометров рухнувших конструкций Crocus City Hall, сообщил замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов. Работы будут идти как минимум несколько дней.