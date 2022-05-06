Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам общего режима

Россиянку Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам тюрьмы в колонии общего режима. Вердикт вынес областной суд в городе Гродно, сообщило БелТА.

Девушку признали виновной в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, а также незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных. По версии следствия, она вместе с сообщниками создала и администрировала несколько Telegram-каналов, направленных на дискредитацию властей Белоруссии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в аэропорту Минска вместе с главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Их самолет летел из Афин в Вильнюс, но совершил экстренную посадку из-за сообщений о якобы заложенной бомбе. В октябре россиянку перевели под домашний арест. В МИД РФ заявляли, что ее история, как и дела в отношении других граждан России за рубежом, заинтересовала дипведомство. В апреле текущего года Верховный суд Белоруссии признал Nexta, Nexta Live и Luxta террористическими организациями и окончательно запретил, до этого они имели статус экстремистских. Из-за этих ресурсов, по мнению Генпрокуратуры, в стране прошли массовые беспорядки.