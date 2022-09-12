Содержавшихся в московском кафе павлинов нашли убитыми | 360°

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Содержавшихся в московском кафе павлинов нашли убитыми

Полиция Москвы начала проверку после массового убийства павлинов в кафе «Кислород»

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Трупы семи павлинов обнаружили в московском кафе «Кислород» на Бауманской улице. Птицы были главными питомцами этого заведения. Как сообщил «Московский комсомолец», в кафе погибли семь павлинов.

Сотрудники заведения в беседе с журналистами не исключили, что кто-то запустил в вольер собаку или другое дикое животное, потому что трупы птиц оказались растерзаны.

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Животное проникло в вольер к павлинам через разбитое стекло. Двум пернатым удалось сбежать, но хищник настиг их во дворе.

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На ограбление происшествие не похоже, потому что в самом кафе ничего не тронули.

По факту гибели птиц столичный главк МВД начал проверку.

Это не первый случай расправы над павлинами в кафе «Кислород». В мае этого года кто-то убил трех птиц, которые содержались на территории заведения. После того случая владелец заведения купил новых пернатых.

МВД РФ

Птицы

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