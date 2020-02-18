18 февраля 2020, 17:22
Сочинский водитель вылетел из машины после столкновения с ограждением
Накануне в Сочи произошло ДТП. Водитель легковушки на скорости влетел в дорожное ограждение, после чего его выбросило из машины. Об этом написал сайт «Юга.ru» со ссылкой на старшего инспектора отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Авария произошла около села Веселое в Адлерском районе. 31-летнего водителя выбросило из автомобиля после столкновения с ограждением. Машина продолжила движение, а позже упала в овраг. Причины ДТП выясняются.
От полученных травм мужчина скончался на месте.