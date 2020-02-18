Сочинский водитель вылетел из машины после столкновения с ограждением

Авария произошла около села Веселое в Адлерском районе. 31-летнего водителя выбросило из автомобиля после столкновения с ограждением. Машина продолжила движение, а позже упала в овраг. Причины ДТП выясняются.

От полученных травм мужчина скончался на месте.