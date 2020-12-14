Сочинский охранник разбил покупателю машину из-за отсутствия маски. Видео

Отсутствие маски вылилось покупателю сочинского сетевого магазина в разбитый автомобиль. В Сети появилось видео, на котором охранник одним ударом разбивает боковое водительское стекло, якобы за то, что мужчина зашел в помещение без индивидуального защитного средства.

Делом уже занялась местная полиция, сообщило РИА «Новости».

«В полицию обратился пострадавший мужчина. Материал по данному делу зарегистрирован, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал представитель УВД города.

В группе во «ВКонтакте» «ЧП Сочи» рассказали, что нападение произошло у магазина Fix Price, расположенного на улице Тоннельная, дом 2 в Сочи. Водитель получил травмы на лице. Как сообщил сам пострадавший, когда ему отказали продавать товар без маски, он пошел за ней в машину. За ним вышли два охранника.

«Один из них на что-то серьезно обозлился и кулаком разбил моей машине боковое стекло. Не знаю, что им там сказали в магазине, но после этого я поехал в травмпункт, чтобы стекла из лица вытащили», — рассказал водитель.

Однако под постом с претензией выступил подписчик, который представился тем самым охранником. Он заявил, что пострадавший отказался оплачивать покупку из-за требования надеть маску. Более того, по его словам, водитель еще и угрожал расправой охраннику за замечания и попытки остановить его. А стекло он разбил из-за страха и возмущения.