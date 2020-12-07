Сочинские спасатели вытащили из моря 16-летнюю девушку

Отмечается, что в экстренные службы города поступил звонок от очевидца. Он сообщил, что видел в воде около пляжа «Бирюза» в Лазаревском районе города девочку.

«Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО прибыли на место вызова, произведя поиск, обнаружили девушку и помогли ей выбраться из воды», — рассказали сотрудники МЧС.

16-летняя местная жительница объяснила, что занимается спортом и постоянно купается в море для закаливания. Уточняется, что девушка удивилась прервавшим ее купание спасателям, которые приехали к ней на помощь.