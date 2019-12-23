Сочинские спасатели эвакуировали застрявших в горах туристов

По данным издания, к поискам заплутавших туристов подключились сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и члены краснополянского отряда «Кубань-СПАС».

В начале они нашли одного туриста. Потом, двигаясь по Греческому хребту, они обнаружили двух других альпинистов. Спасатели вывели молодых людей к приюту Ачишхо, а затем довезли в Красную Поляну. Помощь медиков им не понадобилась.