23 декабря 2019, 20:42
Сочинские спасатели эвакуировали застрявших в горах туристов
В минувшую пятницу в Сочи спасателям удалось эвакуировать трех туристов из Москвы, которые застряли на горном хребте Ачишхо. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным издания, к поискам заплутавших туристов подключились сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и члены краснополянского отряда «Кубань-СПАС».
В начале они нашли одного туриста. Потом, двигаясь по Греческому хребту, они обнаружили двух других альпинистов. Спасатели вывели молодых людей к приюту Ачишхо, а затем довезли в Красную Поляну. Помощь медиков им не понадобилась.