Сочи и Славянск-на-Кубани оказались под водой

Сильные ливни привели к подтоплениям на юге России. Под водой оказались многоэтажки в Сочи. Пользователи соцсетей показали последствия выхода из берегов реки Восточный Дагомыс. Кроме того, пострадали дома Салавянска-на-Кубани, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 04:40 11июля от оперативного дежурного ЕДДС МО Славянский район поступила информация, что в результате выпадения интенсивных осадков произошло подтопление 16 придомовых территорий, ряда частных домовладений в городе Славянск-на-Кубани», — объявили спасатели.

По данным на 05:30 власти приняли 63 заявки на откачку воды. В устранении последствий непогоды участвуют 48 человек. Они используют 18 единиц техники. Воду откачивают с помощью трех передвижных насосных станций администрации Славянского района, задействована 41 стационарная канализационная станция для откачки воды из ливневой системы. Кроме того, Славянский пожарно-спасательный гарнизон выделил собственную станцию, рукавный автомобиль и пожарный насосно-рукавный автомобиль.

Жители Сочи тем временем пожаловались на последствия вышедшей из берегов реки Восточный Дагомыс, сообщили «Известия». Под водой оказались дворы многоэтажек и подъезды. Затоплены дороги.