Собственников квартир выставляют на улицу в Омской области

После долгих лет разбирательств суд Омской области признал все сделки по приватизации и купле-продаже жилья в бывших общежитиях недействительными. А собственникам предлагают собирать вещи, выезжать из квартир и выписываться. Год назад власти обещали помочь разобраться с ситуацией, но она никак не изменилась.

В 2009–2011 годах директор общежитий сдавал квартиры в соцнайм. Это позволило съемщикам в будущем приватизировать жилье. У людей есть все соответствующие документы из госучереждений со всеми печатями, подписями и выданные по всей форме.

Некоторые квартиры продавались не по одному раз. Так что среди нынешних собственников есть те, кто купил жилье за материнский капитал и другие свои сбережения, а не просто бесплатно приватизировал. Также есть и те, кто вложил большие суммы денег в ремонт. А теперь выясняется, что квартиры не их, и им следует выселяться. Многим некуда идти, а компенсации никто платить не хочет.

Из-за того, что здания оказались в областной, а не муниципальной собственности, их нельзя было сдавать в соцнайм. Получается, что люди, которые выдавали разрешения на приватизацию и совершали сделки, знали об этом.

К ситуации привлекались и журналисты, и Жириновский, и власть. Жителям обещали встречу с и. о. министра имущественных отношений Евгением Козловым и главой администрации, но этого так и не произошло.

Сейчас жители домов живут в страхе, что их могут выгнать на улицу в любой момент. Потому что прокуратура присылает отписки.

Редакция Nation News отправила запрос в прокуратуру Омской области. Издание следит за развитием событий.