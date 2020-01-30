    30 января 2020, 12:35

    Собственников квартир выставляют на улицу в Омской области

    Анастасия Кременчугская

    Жители домов 31 и 35 по Маяковском улице в поселке Горьковском в Омской области могут лишиться своих квартир. Они считали себя собственниками жилья, но суд сказал им обратное. Полную историю всех тяжб рассказало ИА Nation news.

    После долгих лет разбирательств суд Омской области признал все сделки по приватизации и купле-продаже жилья в бывших общежитиях недействительными. А собственникам предлагают собирать вещи, выезжать из квартир и выписываться. Год назад власти обещали помочь разобраться с ситуацией, но она никак не изменилась.

    В 2009–2011 годах директор общежитий сдавал квартиры в соцнайм. Это позволило съемщикам в будущем приватизировать жилье. У людей есть все соответствующие документы из госучереждений со всеми печатями, подписями и выданные по всей форме.

    Некоторые квартиры продавались не по одному раз. Так что среди нынешних собственников есть те, кто купил жилье за материнский капитал и другие свои сбережения, а не просто бесплатно приватизировал. Также есть и те, кто вложил большие суммы денег в ремонт. А теперь выясняется, что квартиры не их, и им следует выселяться. Многим некуда идти, а компенсации никто платить не хочет.

    Из-за того, что здания оказались в областной, а не муниципальной собственности, их нельзя было сдавать в соцнайм. Получается, что люди, которые выдавали разрешения на приватизацию и совершали сделки, знали об этом.

    К ситуации привлекались и журналисты, и Жириновский, и власть. Жителям обещали встречу с и. о. министра имущественных отношений Евгением Козловым и главой администрации, но этого так и не произошло.

    Сейчас жители домов живут в страхе, что их могут выгнать на улицу в любой момент. Потому что прокуратура присылает отписки.

    Редакция Nation News отправила запрос в прокуратуру Омской области. Издание следит за развитием событий.