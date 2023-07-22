Важное 22 июля 2023, 16:01 СОБР начал штурм дома в элитном поселке под Истрой Глава Истры Витушева заявила, что СОБР штурмует дом со злоумышленником РИА «Новости»

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Сотрудники СОБР приступили к штурму дома в Истре, в котором забаррикадировался злоумышленник. Они используют газ, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

«Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ», — уточнила она.

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По словам Витушевой, площадь дома — более тысячи квадратных метров. Его выставили на продажу за миллиард рублей. Хозяйка помещения вышла на связь и заявила, что не знает злоумышленника. Сейчас она находится за границей.

Местные жители сообщили, что раньше в элитном коттедже якобы жил экс-президент Украины Виктор Янукович. Но, по последним данным, домом владеет москвичка. В самом помещении давно никто не появлялся.

Утром 22 июля вооруженный мужчина проник в коттедж в Подмосковье. Соседи вызвали полицию и сотрудников ЧОП. Мужчина выстрелил в их сторону и заставил войти в дом. Однако силовики смогли самостоятельно покинуть помещение.

В региональном ГСУ СК возбудили дело по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.