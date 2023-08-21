Происшествия 21 августа 2023, 18:49 Собянин выразил соболезнования близким погибших диггеров в коллекторе в Москве Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования из-за гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки РИА «Новости»

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В воскресенье в столице погибли несколько участников экскурсии по подземным туннелям. Тела четырех диггеров достали из воды в понедельник. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным погибших.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди», — уточнил он.

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Глава города добавил, что спасатели продолжат поиски остальных пропавших.

«Соболезную родным и близким погибших», — написал мэр.

Также Собянин отметил, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько часов назад тело четвертого участника экскурсии по коллекторам обнаружили в Москва-реке. Труп всплыл у причала «Зарядье» под Парящим мостом.

Утром в понедельник недалеко от парка «Зарядье» из коллектора достали тела двух подростков в возрасте 15 и 17 лет. Позже еще одну 15-летнюю участницу экскурсии нашли погибшей в Москве-реке. Предположительно, всего в группе было до восьми человек. Полицейские задержали возможного организатора опасного мероприятия.

Член «Россоюзспаса» Алексей Дударев объяснил, почему ходить на экскурсии под землей опасно для жизни и здоровья. Низкий уровень вентиляции может приводить к накоплению ядовитых газов или недостатку кислорода.