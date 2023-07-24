Происшествия 24 июля 2023, 05:39 Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям Москвы Мэр Москвы Собянин: зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям Телеканал «360»

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Около 04:00 утра 24 июля в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 04:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщил столичный градоначальник.

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Он также добавил, что на месте работают все оперативные службы Москвы.

Рано утром 24 июля очевидцы сообщили «360» о взрыве в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ на улице Лихачева в Москве. На кадрах видно, что в бизнес-центре выбило стекла на последних этажах. Здание оцепили. По словам очевидцев, была объявлена эвакуация.

Жители Москвы из разных районах сообщали о звуках взрывов. Через некоторое время стало известно об обломках беспилотника, которые обнаружили на Комсомольском проспекте.

В Минобороны России заявили, что утром 24 июля была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку двумя беспилотниками объектов в Москве.Два украинских дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение.

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет.

Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области, и по проспекту Лихачева.