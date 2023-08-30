Происшествия 30 августа 2023, 04:29 Собянин сообщил об отражении массовой атаки беспилотников в ЦФО Собянин: ПВО сбили украинский БПЛА в Рузском районе Подмосковья РИА «Новости»

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Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в ночь на 30 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что один из направлявшихся к столице БПЛА уничтожили силы противовоздушной обороны в Рузском городском округе Подмосковья.

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО», — написал столичный градоначальник. Это произошло в Рузском городском округе.

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По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что дрон, пытавшийся нанести удары по объектам в России, был перехвачен над Рузским городским округом Подмосковья.