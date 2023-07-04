04 июля 2023, 08:04
Собянин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Собянин: силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов в Новой Москве и Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Сегодня состоялась еще одна попытка атаки украинских БПЛА в Московской области и Новой Москве. Ее отразили силы ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидировали», — написал он.
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Собянин отметил, что часть авиарейсов временно перенаправили из аэропорта Внуково в целях безопасности.
«Ограничения на полеты в районе Внуково сняли в восемь утра. Пострадавших и жертв нет, на местах произошедшего начали работу экстренные службы», — добавил мэр Москвы.
Утром во вторник средства радиоэлектронной борьбы пресекли работу двух беспилотников в Новой Москве, еще один выявили в Калужской области.
Обломки летательных средств заметили в районе Валуево и Кубинки.
Беспилотники
Сергей Собянин
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