Важное 04 июля 2023, 08:04 Собянин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье Собянин: силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

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Системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов в Новой Москве и Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сегодня состоялась еще одна попытка атаки украинских БПЛА в Московской области и Новой Москве. Ее отразили силы ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидировали», — написал он.

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Собянин отметил, что часть авиарейсов временно перенаправили из аэропорта Внуково в целях безопасности.

«Ограничения на полеты в районе Внуково сняли в восемь утра. Пострадавших и жертв нет, на местах произошедшего начали работу экстренные службы», — добавил мэр Москвы.

Утром во вторник средства радиоэлектронной борьбы пресекли работу двух беспилотников в Новой Москве, еще один выявили в Калужской области.

Обломки летательных средств заметили в районе Валуево и Кубинки.