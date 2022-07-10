Собянин сообщил об одном погибшем из-за непогоды в Москве

Количество госпитализированных в больницы Москвы из-за сильного урагана составило 10 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что один человек в результате непогоды погиб.

«В больницы доставили уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», — написал мэр Москвы.

Собянин отметил, что сегодня ситуация со стихией наиболее сложная. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

«Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны», — призвал Собянин москвичей и гостей города.



По данным прокуратуры Москвы, погибший — мужчина. На Украинском бульваре на него упало дерево. Ведомство начало проверку по данному факту.

Сильные грозы и ветра обрушиваются на российскую столицу уже четвертый день подряд. В четверг, 7 июля, на смену жаре пришла гроза с порывистым ветром.