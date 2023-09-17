Происшествия 17 сентября 2023, 02:08 Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника Собянин: ПВО сбила БПЛА над Истринским городским округом РИА «Новости»

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В ночь на 17 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Истра Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра», — написал столичный градоначальник.

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По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших, уточнил Собянин. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к работе на месте.

Уничтожение украинского беспилотника над территорией Истринского городского округа подтвердили и в Министерстве обороны России.

Пресс-служба ведомства отметила в своем Telegram-канале, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории пресекли в 01:45 по московскому времени.